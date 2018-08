17-Jähriger soll Jugendliche mit Softairwaffe verletzt haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenburg (dpa/th) - Ein betrunkener 17-Jähriger hat in Altenburg von Garagendächern aus mit einer Softairwaffe um sich geschossen und dabei wohl vier Jugendliche leicht verletzt. Die von Zeugen am Montagnachmittag alarmierten Beamten fanden bei dem mutmaßlichen Schützen die Waffe und stellten sie sicher, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 17-Jährige kam in eine Spezialklinik, die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung. Softairwaffen sehen häufig aus wie echte Pistolen oder Gewehre, ihre Geschosse führen in der Regel aber nicht zu lebensgefährlichen Verletzungen.