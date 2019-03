Aufgebrochene Automaten: Polizei fasst verdächtiges Trio

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigslust/Alt Schwerin (dpa/mv) - Die Polizei hat am Montag in der Region Ludwigslust drei mutmaßliche Zigarettenautomatenknacker gefasst. Nach der Frau und den beiden Männern war im Zusammenhang mit Aufbrüchen von Automaten gefahndet worden, wie Sprecher der Polizei in Neubrandenburg und Rostock sagten. Der letzte Fall habe sich am Sonntagabend bei Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) ereignet. Er war von einem Zeugen beobachtet worden, der der Polizei Hinweise auf das Trio gegeben habe.

Gehäuft in Westmecklenburg, aber auch landesweit, kommt es seit Monaten immer wieder zu Attacken gegen Zigarettenautomaten, Tabakwaren und Geld wurden erbeutet. Erst im November war ein mutmaßliches Aufbrechertrio in Rostock gefasst worden, das auch Fahrkartenautomaten aufgebrochen haben soll. Ein Verdächtiger wurde in Untersuchungshaft genommen.