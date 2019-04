Waffen, Drogen und Pyrotechnik bei Durchsuchung gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alsfeld (dpa/lhe) - Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Alsfeld (Vogelsbergkreis) hat die Polizei Waffen, Pyrotechnik und Drogen gefunden. Das Amtsgericht München habe die Durchsuchung bei einem 48-jährigen Mann aus Alsfeld am Sonntag angeordnet, teilte die Polizei mit. Der Mann sei zuvor festgenommen worden, warum Ermittlungen gegen ihn laufen, sagte die Polizei zunächst nicht. Zu dem Einsatz wurden auch Spezialkräfte vom Hessischen Landeskriminalamt dazugerufen, um die gefundene Pyrotechnik zu begutachten. Außerdem wurden eine "Vielzahl an Waffen" und Drogen "im unteren dreistelligen Grammbereich" sichergestellt. Laut Polizei gab es zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Durchsuchung soll am Montag fortgesetzt werden.