Alsfeld (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch im Vogelsbergkreis einen Geldautomaten gesprengt. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten gingen zunächst von mindestens zwei Tätern aus. Der Automat stand in einem Bankgebäude. Ob dieses bei der Explosion Schaden nahm, war am Mittwochmorgen noch unklar. Ob Geld erbeutet wurde, war ebenfalls nicht bekannt.