Ermittlungen gegen Alsfelder wegen illegaler Waffengeschäfte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alsfeld/Olpe (dpa/lhe) - Die Polizei ermittelt gegen einen Mann aus Alsfeld wegen illegaler Waffengeschäfte. Dem 64-Jährigen werde vorgeworfen, zwei Pistolen an Frauen und Männer aus Nordrhein-Westfalen verkauft zu haben, teilte die Polizei in Fulda am Montag mit. Zeugen hatten die Waffenübergabe am Sonntagabend beobachtet und die Polizei alarmiert. Beamte nahmen die Verfolgung auf und stoppten die Waffenkäufer auf der Autobahn nahe Olpe. Es handelte sich um alte Pistolen, die nicht schussbereit waren. Auch gegen die in Gelsenkirchen und Essen wohnenden Waffenkäufer wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.