Geldautomat bei Sprengung komplett zerstört: Täter flüchten

Alsbach-Hähnlein/Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten im südhessischen Alsbach-Hähnlein gesprengt. Der Automat wurde dabei komplett zerstört, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war am Morgen noch unklar. Zeugen hatten vier Tatverdächtige bei der Flucht mit einem dunklen Auto beobachtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Der Geldautomat befand sich den Angaben zufolge in einem Gebäude, in dem es aber keine Bankfiliale gibt. Auch an dem Gebäude selbst entstand demnach ein großer Schaden.