Direkt aus dem dpa-Newskanal

Allstedt (dpa/sa) - Ein Trickbetrüger hat einer Seniorin in Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) 15 000 Euro abgeknöpft. Der dreiste Mann habe sich am Telefon als Enkel der 85-Jährigen ausgegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Er bat die Frau um Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung. Die Seniorin holte am Dienstag 15 000 Euro bei ihrer Bank ab und händigte sie dem vermeintlichen Enkelsohn aus. Später wurde sie jedoch stutzig und informierte die Polizei. Beamte warnen stets misstrauisch zu sein. "Am besten man legt den Hörer gleich wieder auf", so die Polizeisprecherin.