Unbekannte stehlen 145 Fahrräder von Firmengelände

Allstedt (dpa/sa) - Unbekannte haben in Allstedt (Mansfeld-Südharz) aus dem Lager einer Fahrradfirma 145 Fahrräder gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Neben den Fahrrädern ließen die Diebe auch Fahrradzubehör in unterschiedlicher Ausstattung und Größe mitgehen. Es entstand ein Schaden von etwa 160 000 Euro.