Stahlseil über ICE-Strecke: IS-Hintergrund wird noch geprüft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Nürnberg (dpa) - Einen Monat nach einem schweren Zwischenfall mit einem gespannten Stahlseil auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München ist noch unklar, wer hinter der Tat steckt. Am Tatort war ein Drohschreiben in arabischer Sprache entdeckt worden. "Wir nehmen das Drohschreiben ernst. Der IS-Bezug wird aber noch geprüft", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) München der "Welt am Sonntag".

Beim LKA sei kürzlich eine Besondere Aufbauorganisation "Trasse" eingerichtet worden, in der 50 Ermittler an der Aufklärung des Falls arbeiten, hieß es. An der Ermittlungsgruppe sei auch das Bundeskriminalamt beteiligt, das derzeit eine Analyse und Bewertung der Attacke vornimmt. Wie die Zeitung weiter berichtet, war das Seil Ermittlern zufolge zu dünn, um den Zug entgleisen zu lassen.

Am 7. Oktober fuhr bei Allersberg in Mittelfranken ein ICE gegen ein über die Strecke gespanntes Stahlseil. Bei der Kollision war die Frontscheibe des Triebzuges beschädigt worden. Das Landeskriminalamt bewertete den Vorfall nicht als Anschlag, sondern als gefährlichen Eingriff in den Zugverkehr.