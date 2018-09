Polizei stoppt 16 Jahre alten Autofahrer mit Drogen im Blut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ahaus (dpa/lnw)- Bei einer Verfolgungsjagd in Ahaus im Kreis Borken hat die Polizei einen 16 Jahre alten Autofahrer mit Drogen im Blut geschnappt. Der junge Mann floh laut Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag mit hoher Geschwindigkeit, nachdem Beamte auf ihn aufmerksam geworden waren. Mit seinen zwei ebenfalls minderjährigen Beifahrern parkte er kurze Zeit später das Auto und rannte auf einen Schulhof, wo ihn die Beamten festnahmen. Das Kennzeichen am Autoheck war gestohlen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 16-Jährige beteuerte demnach aber, der rechtmäßige Besitzer des Autos zu sein. Die Ermittlungen dazu dauerten am Sonntag noch an. Die Jugendlichen wurden zu ihren Eltern gebracht.