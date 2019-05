Einbrecher erbeuten in Juweliergeschäft Schmuck und Uhren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Achern (dpa/lsw) - Zwei Einbrecher haben in einem Juweliergeschäft in Achern (Ortenaukreis) Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 10 000 Euro erbeutet. Sie schoben in der Nacht zum Freitag das Rolltor des Schmuckladens hoch und schlugen die Glastür ein, wie die Polizei mitteilte. In dem Laden gingen die Täter auf Diebestour und flüchteten unerkannt. Von den Einbrechern und der Beute fehlt laut Polizei jede Spur. Da die Männer von Überwachungskameras aufgenommen wurden, hoffen die Ermittler, sie finden zu können.