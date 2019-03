Kriminalität - Abtsteinach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Abtsteinach (dpa/lhe) - Die beiden Fremden kamen verkleidet als Elefantenreiter und Katze und wollten vermutlich die Gäste einer privaten Fastnachtsfeier in Südhessen bestehlen. Doch der Veranstalter erwischte die mutmaßlichen Diebe und stellte sie zur Rede, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Kostümierten gerieten mit dem 46-Jährigen in einen Streit, der sich von dem Grundstück auf die Straße verlagerte. Der Veranstalter erhielt einen Schlag an den Kopf und fiel verletzt zu Boden; das Duo flüchtete.

Der 46-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall am Sonntagabend in Abtsteinach (Kreis Bergstraße). Der eine mutmaßliche Dieb trug den Angaben zufolge ein Elefantenkostüm mit einer blauen Hose. Die Kostümierung erweckte den Eindruck, als ob die Person auf einem Elefanten sitzen würde. Der zweite Täter trug ein Katzenkostüm und flüchtete nach der Auseinandersetzung mit freiem Oberkörper.