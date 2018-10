Täter drohen mit Messer und Schusswaffe: 15 Euro Beute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Geringe Beute trotz martialischen Auftritts: Sechs Personen haben mit Hilfe von Messern und einer Schusswaffe in Aachen satte 15 Euro erbeutet. Zwei junge Männer im Alter von 20 und 22 Jahren seien von den Gruppenmitgliedern zunächst angesprochen worden, teilte die Polizei mit. Dann zückten die Angreifer Messer sowie eine Schusswaffe und forderten Bargeld. Von den Opfern bekamen sie einen Zehner sowie fünf Euro in Münzen. Die Polizei habe wenige Minuten nach dem Raub zwei Tatverdächtige festgenommen. Bei den 16 und 19 Jahre alten Jungen seien unter anderem eine Soft-Air-Pistole sowie Bargeld in der entsprechenden Stückelung gefunden worden.