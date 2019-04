Junge stirbt an Darmverschluss: Prozess hat begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Ein Fünfjähriger soll an einem Darmverschluss gestorben sein, weil seine Eltern ihn nicht zum Arzt brachten: Vor dem Aachener Landgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen die Mutter und den Vater des Jungen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen vor. Das Kind hatte der Anklage zufolge seit längerem Magen-Darm-Probleme und war damit auch in ärztlicher Behandlung. Anfang November 2017 soll der Junge akute Beschwerden bekommen haben, die auch durch Medikamente nicht besser wurden. Die Eltern gaben ihrem Sohn laut Staatsanwaltschaft auch Schmerzmittel. Er starb schließlich an den Folgen eines Darmverschlusses.

Für den ersten Prozesstag waren nach Gerichtsangaben auch Mediziner als Zeugen geladen. Drei Verhandlungstage sind angesetzt. Das Urteil ist für den 30. April geplant.