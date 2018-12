Geklautes unterm Weihnachtsbaum? Polizei schnappt Diebe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Manche Weihnachtsgeschenke werden nicht nur gekauft, sondern offenbar auch geklaut. Das legt laut Aachener Polizei eine Liste von Diebesgut nahe, das in den letzten Wochen aus Läden der Städteregion entwendet wurde - um vermutlich unterm Tannenbaum zu landen. Die Täter wurden zuvor allerdings gefasst und die Beute beschlagnahmt. Zum Fest gibt es jetzt dann Strafanzeigen.

An erster Stelle: Parfümartikel. Überwiegend Diebinnen hätten meist teure Marken mitgehen lassen, in einem Fall im Wert von 550 Euro. Das Gesamtausmaß der stibitzten Waren reiche aus, um die gesamte Städteregion in eine wahre Duftwolke zu tauchen, scherzte die Polizei in einer Mitteilung.

Auch Whisky, Wodka, Wein und Kaffee wechselten demnach häufig unrechtmäßig den Besitzer, ebenso wie Mützen, Mäntel, Hosen, Stirnbänder, Handschuhe, Socken. Weniger häufig schlugen Diebe bei Elektronikartikel zu. Vor Jahren noch hätten Kopfhörer, MP-3 Player und Handys weit vorn gelegen, diesmal jedoch nicht.

Nicht aufklären konnten die Ermittler, wie ein Mann in Monschau es schaffte, drei Kanister Frostschutzmittel mit jeweils fünf Litern Inhalt an der Kasse eines Supermarkts vorbei zu schummeln. Auf dem Parkplatz fiel der Dieb letztlich auf.

Ein anderer wollte wohl ein Fahrrad basteln: Er klaute sich über Wochen Bauteile in einem Fachgeschäft zusammen: Rückleuchte, Sattel, Schläuche. Pläne, das fertige Gefährt an Weihnachten zu verschenken, vereitelte die Polizei dann aber.