Enkeltöchter missbraucht: Ex-Laienpriester verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Ein 75 Jahre alter früherer Laienpriester der neuapostolischen Kirche ist für den sexuellen Missbrauch an seinen beiden Enkelinnen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. 16 Jahre nach der letzten Tat sprachen die Richter den Mann des sexuellen Missbrauchs in den vier Fällen, die er eingestanden hatte, schuldig. Sie ließen Revision zu.

Zum Zeitpunkt der Taten waren die Enkelinnen im Kindergartenalter. Die Richter schlossen nicht aus, dass es mehr Übergriffe waren. Die Anklage beinhaltete 73 Fälle. Aber die Opfer hatten nach Angaben des Gerichts Schwierigkeiten, sich genau zu erinnern, weil sie ja noch so klein waren. Die 68 Jahre alte Ehefrau des Laienpriesters sprach das Gericht vom Vorwurf der Beihilfe frei. Den Richtern fehlte aber nach eigenen Angaben die Vorstellung, dass die Frau in der kleinen Aachener Wohnung nichts mitbekommen hatte.

Mit der Geburt des dritten Kindes wurden die Eltern bei der Betreuung der beiden älteren Töchter von der Verwandtschaft unterstützt - auch von den Großeltern, also dem Laienpriester und seiner Ehefrau, sagte die Vorsitzende Richterin Regina Böhme. Ein Mädchen nässte sich wieder ein. Das andere sagte schließlich, warum es nicht mehr zum Opa wollte. Bei dem Missbrauch der größeren Schwester im Wohnzimmer und beider Mädchen zusammen im Schlafzimmer will die Ehefrau nichts mitbekommen haben, obwohl sie in der Wohnung war.

Gewusst von dem Missbrauch habe der Kindsvater, der bei der Polizei arbeitete, der Onkel, ein angehender Arzt, und die neuapostolische Kirche, sagte Richterin Böhme: "Es passierte nichts, weil es dem Ansehen schaden würde. Stattdessen wurde gebetet." Die Kirche habe gesagt, man werde für die Kinder beten, es werde nicht zum Schaden der Kinder sein. Erst zwei Jahre danach, im Jahr 2005, entband die Kirche den Laienpriester, der auch Kindern Religionsunterricht gab, von seinen Ämtern.

Die ältere Enkelin habe massive psychische Probleme bekommen und sei seit 2014 in Behandlung, sagte die Richterin. Die Mutter der Kinder hatte durch einen Beitrag auf einer Opfer-Plattform Ermittlungen ins Rollen gebracht. Ein Chat-Mitglied hatte daraufhin Anzeige erstattet.