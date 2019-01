Weltjugendtag in Panama eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Panama-Stadt (dpa) - Bereits einen Tag vor der Ankunft von Papst Franziskus ist der Weltjugendtag der katholischen Kirche in Panama eröffnet worden. Panamas Erzbischof José Domingo Ulloa Mendieta gab bei einer Heiligen Messe vor Zehntausenden Gläubigen in Panama-Stadt den Startschuss für die sechstägige Veranstaltung mit rund 150 000 Pilgern aus aller Welt, darunter etwa 2300 aus Deutschland. Franziskus bricht erst am Mittwoch in das lateinamerikanische Land auf und soll um 22.30 Uhr MEZ landen.