Papst Franziskus trifft jugendliche Straftäter in Panama

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Panama-Stadt (dpa) - Papst Franziskus will sich am Rande des Weltjugendtages der katholischen Kirche in Panama heute mit jugendlichen Straftätern treffen. Beim Besuch in dem bekannten panamaischen Jugendgefängnis soll er Häftlingen auch die Beichte abnehmen. Später will sich Franziskus mit jungen Gläubigen auf einen Kreuzweg begeben. Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre statt. An wechselnden Orten kommen zu diesem Anlass katholische Jugendliche aus aller Welt zusammen, um ihren Glauben zu feiern. Der jetzige Weltjugendtag in Panama-Stadt dauert bis zum Sonntag.