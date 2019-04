Papst feiert Ostermesse - Warnung vor Unzufriedenheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rom (dpa) - Papst Franziskus feiert heute mit Zehntausenden Gläubigen aus aller Welt auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse. Danach spendet er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi". In der Osternacht ermunterte er die Gläubigen dazu, sich nicht in Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit zu verlieren. Ostern ist für Christen das zentrale Fest. Jedes Jahr kommen Hunderttausende Menschen über die Feiertage nach Rom. Der Segen "Urbi et Orbi" wird nur Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gespendet.