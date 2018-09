Katholische Bischöfe sprechen über sexuellen Missbrauch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die katholischen Bischöfe in Deutschland beschäftigen sich bei ihrer heute in Fulda beginnenden Herbst-Vollversammlung vor allem mit den Lehren aus dem jüngst bekannt gewordenen Missbrauchsskandal. Wichtiger Tagesordnungspunkt des viertägigen Treffens ist die Vorstellung einer von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen Studie, deren wichtigste Ergebnisse bereits vorab öffentlich geworden sind. Zwischen 1946 und 2014 sollen insgesamt 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht haben.