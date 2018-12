Friedenslicht aus Bethlehem reist durch Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenfels (dpa/sa) - Das Friedenslicht aus Bethlehem reist bis zum Weihnachtsfest von Weißenfels aus durch Sachsen-Anhalt. Die zentrale Aussendung des Lichts sei am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Elisabeth in Weißenfels gefeiert worden, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mit. Pfadfinder tragen es in den kommenden Tagen ins Land hinaus, um auf Krisen in Deutschland und der Welt aufmerksam zu machen und ein Zeichen für ein friedliches Miteinander zu setzen. Zu der Feier waren mehr 150 Pfadfinder vom Diözesanverband Magdeburg der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg und vom Verband Christlicher Pfadfinder Mitteldeutschland gekommen, hieß es.

Das Licht ist ein Symbol der Sehnsucht nach Frieden. Es soll Weihnachten in Kirchen, Institutionen, Sozialeinrichtungen und für Familien leuchten. Die Weitergabe des Lichts ist bis Heiligabend unter anderem in Dessau, Magdeburg und Salzwedel vorgesehen. Das Friedenslicht war zuvor in Bethlehem entzündet worden und per Flugzeug ins österreichische Linz gereist. Dort ist es am vergangenen Donnerstag von sechs Pfadfindern beider Verbände in Empfang genommen worden, um es nach Sachsen-Anhalt zu holen.