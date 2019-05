Wieder aufgebaute Kirchenburg in Walldorf geweiht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walldorf/Meiningen (dpa/th) - Nach dem verheerenden Brand vor sieben Jahren sind am Wochenende rund 400 Menschen zu den Gottesdiensten zur Weihe der wieder aufgebauten Kirchenburg Walldorf gekommen. "Statt der Bestürzung über den Verlust der Kirche überwiegt nun die Freude über die neuen Mauern und das menschliche Miteinander, das diese möglich gemacht hat", sagte Wigbert Schorcht am Sonntag nach Abschluss des Weih-Gottesdiensts in der mittlerweile zur Stadt Meiningen gehörenden Gemeinde. Neben den Gottesdiensten gab es unter anderem Führungen und Konzerte in dem auch dank vieler Spenden wieder aufgebauten Gotteshaus.

Das Kirchenschiff und der Turm waren im April 2012 aus bis heute unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Die Kirchengemeinde machte sich daraufhin an den Wiederaufbau des Gotteshauses, dessen Ursprünge bis in das Mittelalter zurück reichen.