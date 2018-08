900 000 Euro für Kinderhospiz: Scheck von Landesbischof July

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit 900 000 Euro fördert die Evangelische Landeskirche in Württemberg das Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart. Den Scheck übergab Landesbischof Frank Otfried July am Freitag. Das Geld ist für die Ausstattung des neuen Hospizgebäudes vorgesehen, das im vergangenen November eröffnet wurde.

"Wir wollen Leben fördern - ein steiler Satz für einen Ort, an dem wir die Grenzen des Lebens erfahren und erleiden", sagte July. "Wir brauchen Spenden, um das stationäre Angebot nachhaltig sichern zu können", fügte er hinzu. Rund 700 000 Euro jährlich muss das Haus nach eigenen Angaben aus Spenden aufbringen.

Das Kinderhospiz Stuttgart ist seit der Eröffnung des neuen Gebäudes 2017 nach eigenen Angaben die einzige Einrichtung in Baden Württemberg, die die stationäre Behandlung von schwerkranken Kindern anbietet. Acht Kinder und ihre Familien haben dort Platz. Seit 2004 behandelt die Einrichtung todkranke Kinder ambulant.

"Wir sind kein Sterbehaus, sondern wollen zum Leben ermutigen und Leben fördern", betonte der Initiator des Hospizes, Martin Klumpp, anlässlich der Scheckübergabe. Das Geld werde gebraucht: Mit den schweren Krankheiten, mit denen die Kinder und Jugendliche ins Hospiz kämen, seien nicht nur medizinische Kosten verbunden. Auch viele Familien leiden ihm zufolge finanzielle Not.