Bistum Speyer stellt Hedwig Drabik als Dombaumeisterin vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Speyer (dpa/lrs) - Das Bistum Speyer stellt heute die 32 Jahre alte Architektin und Denkmalpflegerin Hedwig Drabik als neue Dombaumeisterin vor. Die 1986 in Polen geborene Drabik ist damit künftig mitverantwortlich für die größte romanische Kirche der Welt. Ihre Fachkenntnisse erwarb sie beim Studium in Kassel und Bamberg. Der fast 1000 Jahre alte Dom in Speyer gilt als eins der bedeutendsten Zeugnisse mittelalterlicher Architektur in Europa.

Drabik, die als Zweijährige mit ihren Eltern aus Oberschlesien übersiedelte, ist nicht die erste Dombaumeisterin in Deutschland. So gab oder gibt es Frauen auf dem Posten in Köln, Berlin und Naumburg. Eine Dombaumeisterin ist mit dafür verantwortlich, die Substanz zu erhalten und die Kathedrale als Kirche und Denkmal zu bewahren. Der Speyerer Dom steht auf der Unesco-Liste der geschützten Kulturgüter.