Weihnachten: Durst nach Ansehen, Zuwendung und Trost

Schwerin (dpa/mv) - Weihnachten kommt nach den Worten des Landesbischofs der Nordkirche, Gerhard Ulrich, mit einer ermutigenden Botschaft: "Diese Welt bleibt nicht sich selbst überlassen. Nichts muss bleiben, wie es ist." In der jetzigen Zeit würden viele Gewissheiten ins Wanken geraten, Zukunftsängste würden viele Menschen bedrängen und lähmen, sagte Ulrich in seiner Weihnachtsbotschaft zum Christfest 2018. Wenn die Menschen einander Briefe und Karten schrieben und Freude bereiteten, hieße das: "Wir stillen den Durst nach Ansehen, Zuwendung, Trost. Wir bereiten Freude, die Ströme von neuem Mut erzeugt, und zeigen den gegenseitigen Respekt, der in dieser Welt so sträflich vernachlässigt wird."

Der Schweriner Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche, Andreas von Maltzahn, lenkte den Blick in die Zukunft. Er verwies darauf, dass die Gesellschaft zum Teil in erheblichen Veränderungen begriffen sei. Gebraucht werde nicht rückwärtsgewandte Sehnsucht nach einer verklärten Vergangenheit, sondern zukunftsgerichtete Hoffnung, sagte der Bischof. Christlicher Glaube müsse die Realität nicht verdrängen. Er plädierte für eine "Sehnsucht nach einer Welt, in der Menschen einander in Verunsicherung und Not beistehen, sich stark machen für Gerechtigkeit und ein friedliches Miteinander".