Nordkirche: Besondere Gottesdienste sind in MV beliebt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Travemünde/Schwerin (dpa/mv) - Dorffeste, Seebrücken, Traktortreffen - Gottesdienste zu bestimmten Anlässen, an ausgesuchten Orten oder für bestimmte Zielgruppen erfreuen sich einem Bericht der Nordkirche zufolge steigender Beliebtheit. Als Beispiele nannte der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn bei der Landessynode in Travemünde bei Lübeck am Samstag auch Tauf-Feste in der Natur, Gottesdienste zu Jubiläen, Regional- oder Biker-Gottesdienste.

Die Zahl der evangelischen Gottesdienste habe in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren zwar abgenommen, die Zahl der Besucher sei jedoch stabil geblieben, wurde von Maltzahn in einer Mitteilung zitiert. "Die Zahl der Kirchenmitglieder ist zwar in unserem Bundesland deutlich geringer, ihre Bindung an das Format Gottesdienst jedoch vergleichsweise hoch", sagte von Maltzahn. Nur etwa jeder fünfte Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern ist Mitglied einer Kirche.