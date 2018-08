Landesbischofswahl: Synode benennt keine weiteren Kandidaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Schwerin (dpa/lno) - Die Synode der Nordkirche hat darauf verzichtet, weitere Kandidaten für die Nachfolge von Landesbischof Gerhard Ulrich zu benennen. Damit bleibe es bei den beiden bisherigen Bewerbern, teilte der Präses der Synode, Andreas Tietze, am Donnerstag mit. Um das Amt bewerben sich die Regionalbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Propst Karl-Heinrich Melzer aus dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein der Nordkirche.

Die Wahl durch die 156 Mitglieder der Landessynode findet am 27. September im Lübecker Dom statt. Der Nordkirche gehören rund zwei Millionen evangelische Christen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern an.