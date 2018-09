Gratulation für neue Landesbischöfin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die für Kirchenfragen zuständige Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hat der neuen Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, viel Erfolg gewünscht. Die Kirchgemeinden stünden vor großen Herausforderungen, sagte Hoffmeister am Freitag in Schwerin. "Die christliche Religion hat im Zusammenhang mit der Arbeit von Kirchen gerade einen schweren Stand."

Es gelte, das Vertrauen in die Kirche wiederherzustellen, denn ihr gesellschaftliches Engagement sei wichtig für das Leben in den Gemeinden - gerade in einem ländlich geprägten Land wie Mecklenburg-Vorpommern. Im Justizvollzug sei kirchliche Seelsorge ein wichtiger Beitrag zur Resozialisierung, sagte Hoffmeister.

Kühnbaum-Schmidt war am Donnerstag von der Synode der Nordkirche zur Nachfolgerin des scheidenden Landesbischofs Gerhard Ulrich gewählt worden. Hoffmeister würdigte den Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland mit ihren rund 2,3 Millionen Mitgliedern. "Mit seiner verbindlichen aber auch zeitgemäßen Art hat er viele Herzen in Mecklenburg-Vorpommern berührt und vielen Gemeinden zu einem modernen christlichen Antlitz verholfen", sagte sie.