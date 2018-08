Konzert zur Wiedereinweihung der Pfützthaler Barockorgel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfützthal (dpa/sa) - Erstmals nach 70 Jahren erklingt an diesem Sonntagnachmittag die restaurierte Barockorgel in der Kirche Pfützthal nahe Halle bei einem Orgelkonzert. Dann wird die Wiedereinweihung des Instruments aus dem Jahr 1776 gefeiert, wie der Evangelische Kirchenkreis Halle-Saalkreis mitteilte. Ein Orgelbauer aus Halle hat das Instrument zwischen 2015 und 2017 restauriert. Neben der neuen Orgel erstrahlt auch die Kirche in neuem Glanz. Sie ist nahe der Saale gelegen und war durch Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Orgel war da aber bereits ausgebaut und in die Werkstatt gebracht worden.