Katholische Kirche sammelt für Äthiopien

24. Oktober 2018 15:55 Kirche - Rottenburg am Neckar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rottenburg (dpa/lsw) - Äthiopien steht 2018 im Mittelpunkt des sogenannten "Sonntags der Weltmission" der katholischen Kirche am 28. Oktober. Auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart wird nach eigenen Angaben vom Mittwoch um Spenden bitten für das Land, das zu den ärmsten der Erde gehört. Die katholische Kirche setze sich dort für diskriminierte Minderheiten und Flüchtlinge aus Nachbarländern ein, hieß es. Die Gottesdienst-Kollekten sollen an diesem Tag insgesamt 1100 armen Diözesen in Afrika, Asien und Ozeanien zugute kommen.

2017 sammelte die Diözese Rottenburg-Stuttgart bei der Aktion nach eigenen Angaben knapp 400 000 Euro, weltweit kamen rund 87,2 Millionen Euro zusammen.