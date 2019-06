Diözese Rottenburg-Stuttgart will klimaneutral werden

03. Juni 2019 13:46 Kirche - Rottenburg am Neckar

Rottenburg (dpa/lsw) - Die Diözese Rottenburg-Stuttgart will den CO2-Ausstoß in ihren Einrichtungen um 85 Prozent senken und bis 2050 vollständig klimaneutral sein. "Der Klimawandel ist nicht eine Idee von irgendwelchen Verschwörern", sagte Bischof Gebhard Fürst am Montag. Bewahrung und Pflege der Schöpfung gehörten zum Auftrag der Kirche.

Die katholische Diözese hat Nachhaltigkeitsleitlinien erarbeitet, die für alle Kirchengemeinden gelten. Es geht dabei um umweltfreundliches Bauen und Sanieren von Kirchengebäuden, den Gebrauch regenerativer Energien und schadstoffarme Dienstreisen. Bis 2020 sind für die Umsetzung 15 Millionen Euro vorgesehen.