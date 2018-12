Heiligabend mit Krippenspielen und Christvespern gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Pößneck (dpa/th) - Mit Gottesdiensten und Krippenspielen hat in Thüringen Heiligabend begonnen. In vielen Kirchen des Freistaates spielten Laiendarsteller die biblische Geschichte von der Geburt Jesu nach. In Rohr (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) und im Kirchgarten der Kreuzkirche Weimar waren laut Evangelischer Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Krippenspiele mit echten Tieren geplant.

Im ostthüringischen Pößneck sollte am Abend das 547. Lichterfest beginnen - im Anschluss an einen Gottesdienst in der Stadtkirche. Jedes Jahr strömen in der Stadt im Saale-Orla-Kreis Hunderte auf den Markt, wo das Friedenslicht aus Betlehem an die Menschen verteilt wird.