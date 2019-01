Erfurter Kirche erhält 85 000 Euro für Sanierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für dringende Bauarbeiten an der St. Elisabeth-Kirche erhält die Erfurter St. Bonifatius Gemeinde 85 000 Euro. Die 1745 erbaute und ursprünglich evangelische Kirche stehe auf schlechtem Grund und müsse daher dringend statisch abgesichert werden, hieß es in einer Mitteilung des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken von Mittwoch. Das katholische Hilfswerk mit Sitz in Paderborn stellt die Gelder dafür zur Verfügung und fördert insgesamt nicht nur Bau-, sondern etwa auch Kinder- und Jugendhilfsprojekte weltweit. Ziel der Organisation ist die Unterstützung katholischer Christen in der Diaspora - also dort, wo Katholiken eine kleine Minderheit sind.