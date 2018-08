Bischof Bode muss erneut am Rücken operiert werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Der katholische Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, muss erneut am Rücken operiert werden. Der 67 Jahre alte Bode sei weiterhin erkrankt und müsse seine für die kommenden Wochen geplanten Termine absagen, teilte das Bistum am Mittwoch mit. Der Bischof musste sich im Februar einer komplizierten Bandscheiben-Operation unterziehen und ist seitdem nicht im Dienst gewesen. Nach einer Infektion müssten nun Wirbel neu versteift werden. "Mit meinem Dienst wäre ich so gern mitten unter Ihnen. Nun müssen wir uns noch einige Wochen gedulden", hieß es in einem Brief Bodes an alle Pfarreien und Ordensgemeinschaften im Bistum.