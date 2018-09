Bischof Bode fällt nach erneuter Rücken-OP weiterhin aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Der katholische Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, wird wegen seiner Bandscheibenerkrankung in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr seinen Dienst wieder aufnehmen. Nach Bistumsangaben vom Freitag sei er körperlich noch nicht belastbar. Vor einem Monat wurde der 67 Jahre alte Bode in der Berliner Charité operiert und muss nun im Oktober für drei Wochen in eine Schmerzklinik nach Mainz. Anschließend sei noch eine Zeit der Erholung notwendig. Bode musste sich im Februar einer komplizierten Bandscheibenoperation unterziehen. Später waren erneute Eingriffe notwendig.