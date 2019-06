8000 Messdiener kommen zur Wallfahrt nach Osnabrück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Rund 8000 Messdiener aus den Bistümern Aachen, Essen, Hamburg, Hildesheim, Köln, Münster, Paderborn und Osnabrück kommen in einem Jahr nach Osnabrück. Wie ein Sprecher des Bistums Osnabrück mitteilte, wird am 6. Juni 2020 die 4. Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt unter dem Leitwort "Ich glaub an Dich!" veranstaltet. In der Osnabrücker Innenstadt wird es für die Mädchen und Jungen ein Begegnungsprogramm mit Workshops, Musik und anderen Angeboten. Bundesweit gibt es in den katholischen Gemeinden rund 360 000 Kinder und Jugendliche überwiegend im Alter zwischen 9 und 17 Jahren, die als Messdiener in Gottesdiensten mitwirken.