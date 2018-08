Zwei Theologen bewerben sich um Oldenburger Bischofsamt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Nach dem Rücktritt des langjährigen Oldenburger Bischofs Jan Janssen haben sich zwei Theologen um den Posten beworben. Wie der Sprecher der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg am Donnerstag mitteilte, kandidieren Oberkirchenrat Thomas Adomeit aus Oldenburg und Propst Johann Schneider aus Halle (Saale) für das Amt. Der neue Oldenburger Bischof soll am 22. September im Rahmen einer außerordentlichen Synodentagung in Oldenburg gewählt werden.

Der 48 Jahre alte Adomeit ist seit Februar 2018 Vertreter im Oldenburger Bischofsamt. Der 54-jährige Schneider arbeitet seit Juni 2012 als Regionalbischof des Propstsprengels Halle-Wittenberg der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Der frühere Oldenburger Bischof Janssen hatte sich im Februar offiziell aus dem Amt verabschiedet, um Seemannspastor im niederländischen Rotterdam zu werden.