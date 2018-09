Dritter Wahlgang für neuen Bischof nächsten Samstag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Keiner der beiden Bewerber um das Amt des Bischofs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat sich bei der Synode am Samstag durchgesetzt. Weil beide Kandidaten nicht die benötigte Dreiviertelmehrheit der Stimmen erreichten, werde am kommenden Samstag (29. September) ein dritter Wahlgang durchgeführt, teilte die Kirche am Abend mit.

Um das Amt haben sich der Oberkirchenrat Thomas Adomeit aus Oldenburg und Propst Johann Schneider aus Halle (Saale) beworben. Beide stellten sich der Synode persönlich vor. Im ersten Wahlgang am Samstagmittag erreichte Schneider 32 und Adomeit 26 der 58 abgegebenen Stimmen, wie Synodenpräsidentin Sabine Blütchen verkündete. Der zweite Wahlgang kehrte das Verhältnis dann nahezu um: Am Abend bekam Adomeit 34 und Schneider 22 der 58 abgegebenen Stimmen. Es gab zwei Enthaltungen.

Für die Wahl hatte sich die Synode zu einer außerordentlichen Tagung getroffen. Sie ist das oberste Organ der Kirche und besteht zu einem Drittel aus Pastorinnen und Pastoren und zu zwei Dritteln aus anderen Gemeindegliedern.