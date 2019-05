Kirchenstreik "Maria 2.0": Mehrere Hundert bei Mahnwache

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa) - Frauen-Initiativen aus mehreren deutschen Bistümern haben am Sonntag ihren Kirchenstreik fortgesetzt. In Münster versammelten sich am Morgen mehrere Hundert Frauen und Männer zu einer Mahnwache vor dem Dom, um gegen männliche Machtstrukturen in der Kirche und die von ihnen kritisierte Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Amtsträger zu protestieren. Die bundesweite Aktion unter dem Motto "Maria 2.0" hat am Samstag begonnen und soll eine Woche dauern.

In dieser Zeit wollen die Frauen keine Kirchen betreten, ihre ehrenamtlichen Ämter ruhen lassen und Gottesdienste ohne Priester bewusst im Freien feiern. Von der Resonanz am zweiten Tag zeigten sich die Macher beeindruckt. "Daran kann kein Bischof mehr vorbei", sagte Mitinitiatorin Lisa Kötter im Schatten der Bischofskirche in der Gründungsstadt Münster.