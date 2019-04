Oberste Bischöfe wollen zu Ostern Hoffnung statt Hass

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Das Osterfest sehen die Oberhirten der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland als Zeichen der Hoffnung. "Ostern ist ein Ja-Wort zum Leben, zur Schöpfung, zum Miteinander aller Menschen", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, laut vorab verbreitetem Manuskript in seiner Predigt in der Osternacht am Samstagabend. "In dieser Hoffnung für alle Menschen liegt die christliche Prägung unseres Kontinents, die christliche Prägung Europas."

Die Botschaft von Ostern löse eine Bewegung gegen die Angst aus. "Wo innerhalb und außerhalb der Kirche Angst und Hass und Vorurteile und Misstrauen gefördert werden, wird das Evangelium von Ostern verraten", so der Erzbischof von München und Freising. "Wo der Glaube missbraucht wird als Instrument der Spaltung, der Unterdrückung und Erniedrigung, wird die österliche Botschaft pervertiert."

Der bayerische Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, bezeichnete die Geschichte von der Auferstehung Jesu als "die wichtigste Botschaft überhaupt. Damit steht und fällt der ganze christliche Glaube". Durch die Auferstehung Jesu spürten Menschen seine Gegenwart bis heute, so Bedford-Strohm laut Mitteilung weiter. "Und wissen: Am Ende siegt nicht Gewalt, Hass und Tod, sondern das Leben." Das sei die "kraftvollste Hoffnungsbotschaft, die die Welt je gehört hat".