Kräuterweihe und Prozession: Katholiken feiern Marienfest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Nürnberg (dpa/lby) - Mit Gottesdiensten und Kräuterweihen begehen die Katholiken in Bayern heute den Feiertag Mariä Himmelfahrt. In rund 1700 überwiegend katholischen Gemeinden Bayerns bleiben Büros, Geschäfte und Fabriken geschlossen. In rund 350 evangelisch geprägten Kommunen im Norden des Freistaats, insbesondere in Mittel- und Oberfranken, gehen die Menschen hingegen zur Arbeit.

Beim Marienfest geht es um die Aufnahme Marias in den Himmel. Dabei werden zu Sträußen gebundene Heilpflanzen, Kräuter und Getreideähren gesegnet, die Gläubige zu den Gottesdiensten mitbringen. Daneben gibt es weitere Bräuche wie das Mariensingen und Prozessionen. Im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild nehmen alljährlich Tausende an einer Lichterprozession teil. Am Bodensee stechen Pilger zur Fatima-Schiffsprozession von Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus in See, um sich auf der Dreiländergrenze zu treffen.

Zahlreiche Kirchen - allein im Erzbistum München und Freising rund hundert - feiern an diesem Tag auch ihr Patrozinium, also die Schutzherrschaft eines Patrons oder einer Patronin. Das ist an Mariä Himmelfahrt die Gottesmutter. Der Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, will heut den neuen Altar der Kirche Maria Ramersdorf weihen, die nach einer mehrjährigen Renovierung mit einem Gottesdienst wiedereröffnet.