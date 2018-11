Katholische Stiftungshochschule bietet Hebammen-Studium an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - An der Katholischen Stiftungshochschule München (KSH) gibt es ab dem Wintersemester 2019/2020 einen Studiengang zur Hebammenkunde. Die KSH sei die erste Hochschule in Bayern, die das anbiete, sagte der Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx, am Donnerstag nach dem Herbsttreffen der Freisinger Bischofskonferenz in München. Der Studiengang basiere auf dem christlichen Menschenbild. Er umfasst sieben Semester und soll in Lehrkooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der Technischen Universität in München angeboten werden. Damit folge man der Forderung der EU-Leitlinie, den Hebammenberuf zu akademisieren, sagte Marx.