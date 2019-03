Kardinal Marx für grundlegende Veränderungen in der Kirche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Zu Beginn der Fastenzeit hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zu grundlegenden Veränderungen in der Kirche aufgerufen. Im Hinblick auf sexuellen Missbrauch sei es nötig, über das Thema der Macht sowie über Fragen der Sexualmoral der Kirche zu sprechen, sagte Marx in seinem Hirtenbrief zur Fastenzeit. "Es geht hier nicht einfach um einige kirchenpolitische Maßnahmen, sondern um einen Weg der Erneuerung", sagte der Erzbischof von München und Freising am Samstag laut einer Mitteilung. Als grundlegendes Problem bezeichnete Marx den Machtmissbrauch, den er als Kern des sexuellen Missbrauchs ausmachte.