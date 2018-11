Göttliche App: Evangelische Kirche begleitet durchs Jahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Kirchenlieder, Bibeltexte, Gebete und Gedanken - das gibt es bei der evangelischen Kirche ab sofort über eine kostenlose App. "Kirchenjahr evangelisch" richte sich an alle Menschen, die den Rhythmus des Kirchenjahres nachvollziehen und bewusst erleben möchten, teilten die Landeskirche Bayern und die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands am Dienstag in München mit. Zudem soll das Angebot Haupt- und Ehrenamtliche bei der Gestaltung von Gottesdiensten unterstützen.

Nutzer der App können sich auf ihrem Mobiltelefon Bibeltexte vorlesen lassen und die dazu passenden Lieder anhören. Die Rubrik "Glaube im Alltag" soll zudem Anregungen geben, um den Tag oder die ganze Woche zu gestalten. Wer will, kann sich auch per Nachricht an besondere Festtage erinnern lassen.