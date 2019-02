Erst Predigt, dann Kloß: Kirche würdigt Thüringer Leibspeise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa) - Würde Gott Thüringer Klöße essen? Diese Frage wird Pfarrer Tobias Krüger heute in seinem Gottesdienst in Mühlhausen vermutlich nicht beantworten - um Klöße soll es aber trotzdem gehen. "Am Kloßsonntag wollen wir über Kartoffeln und unsere Verantwortung für die Umwelt reden", kündigte er an. Die evangelische Petri-Gemeinde in der nordthüringischen Stadt lädt nämlich erstmals zu einem Gottesdienst mit Klößen ein.

Nach der Kirche sollen mit Kartoffelreibe und Kloßpresse auf traditionelle Art Thüringer Klöße gemacht und gemeinsam gegessen werden. Die Knollen dafür kommen von einem Bio-Bauer, der als Gast beim Gottesdienst dabei sein werde, hieß es in der Ankündigung. Die Idee zum Kloßsonntag war Krüger nach einem Besuch in der Kloßmanufaktur in Heichelheim gekommen.