Malu Dreyer fordert Seenotrettungsprogramm im Mittelmeer

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich für einen Neustart in der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik ausgesprochen. Mit dem neuen EU-Parlament und einer neuen EU-Kommission müsse ein Plan dafür erarbeitet werden, sagte Dreyer am Freitag auf der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) in Mainz. Der Spitzenverband katholischer Laienorganisationen rief zur Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai auf.

"Ein christlich denkender Mensch kann nicht damit einverstanden sein, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken", sagte Dreyer in einem Podiumsgespräch mit Teilnehmern der ZdK-Vollversammlung. Daher müsse es wieder ein Seenotrettungsprogramm geben, das Flüchtlingen beistehe, die den Weg übers Mittelmeer wagten, trotz aller Maßnahmen, sie davon abzuhalten. "Die Rettungsprogramme sind jetzt weg, das kann nicht sein", sagte Dreyer.

Die EU hatte im März beschlossen, den Einsatz von Schiffen im Rahmen der Operation "Sophia" zu beenden, die Schleuser stoppen, aber auch Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten sollte. Auch die Seenotrettung durch private Initiativen ist weitgehend zum Erliegen gekommen, nachdem deren Schiffen mit Bootsflüchtlingen mehrfach die Einfahrt in Häfen verwehrt worden war.