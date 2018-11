Künftig könnte Platz in Mainz an Kardinal Lehmann erinnern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Zusammen mit dem Bistum erwägt die Stadt Mainz, einen Platz nach dem im März verstorbenen Kardinal Karl Lehmann zu benennen. Es treffe zu, dass die Stadt Mainz im Austausch mit dem Bistum solche Überlegungen hege, um das Lebenswerk der großen Persönlichkeit zu ehren, erklärte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Freitag in Mainz. Mit einer offiziellen Verlautbarung solle gewartet werden, bis das übliche Trauerjahr vergangen sei, heißt es in der jüngsten Ausgabe der Vierteljahresschrift "Mainz". Die "Allgemeine Zeitung" hatte im Mai über einen Vorschlag der CDU berichtet, einen Platz nach dem Geistlichen zu benennen. Im Stadtzentrum der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt erinnert ein Platz auch an den 1988 gestorbenen Mainzer Kardinal Hermann Volk.