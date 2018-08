Kirchen leiden unter Pfarrermangel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Darmstadt (dpa) - Die beiden großen christlichen Kirchen in Rheinland-Pfalz und Hessen verlieren nicht nur immer mehr Mitglieder, sie leiden auch unter Pfarrermangel. In der katholischen Kirche fehlt es an Nachwuchs, in der evangelischen gehen viele Geistliche in Rente. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, deren Gebiet sich sowohl über Hessen als auch über Rheinland-Pfalz erstreckt, versucht beispielsweise mit gezielter Nachwuchswerbung schon jetzt genug Pfarramtskandidaten für die kommenden Jahre zu gewinnen. Auch Quereinsteiger und "Spätberufene" sollen zum Zuge kommen. In den katholischen Bistümern dagegen werden Pfarreien zusammengelegt. Außerdem soll den Laien eine größere Bedeutung zukommen.