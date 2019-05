Katholische Laien dringen auf grundlegende Reform der Kirche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die katholischen Laien fordern von den Bischöfen in Deutschland einen klaren Zeitrahmen für Reformen. "Es muss einen Prozess geben, der auf Ergebnisse ausgelegt ist und der eine klar fixierte Zeitleiste hat", sagte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, auf der Vollversammlung am Freitag in Mainz.

Angesichts der seit Jahrzehnten aufgestauten Verärgerung über ausbleibende Reformen seien Veränderungen unausweichlich, sagte Sternberg. Er rechne damit, dass es in diesem Prozess zur Zulassung von Frauen zum Diakonat und zur Priesterweihe auch von verheirateten Männern, von "viri probati" (bewährte Männer), kommen werde - als ergänzende Lebensform zum Zölibat, zur priesterlichen Ehelosigkeit.

"Es geht darum, unsere Kirche so zu verändern, dass sie keinen Nährboden für den Missbrauch bietet", sagte Sternberg mit Blick auf die Veröffentlichung der sogenannten MHG-Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche im Herbst vergangenen Jahres. Mehr als 200 Teilnehmer der Frühjahrsvollversammlung des Zusammenschlusses katholischer Verbände unterstützten dies mit ihrem Applaus. "Noch nie habe ich eine Situation erlebt, in der die Empörung so weit in den Kern unserer Gemeinden reichte", sagte Sternberg.

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße berichtete den Teilnehmern der ZdK-Versammlung über die Einladung der Deutschen Bischofskonferenz vom März in Lingen zu einem "synodalen Weg". Gemeinsam mit dem ZdK wollten die Bischöfe über die drei Themen der kirchlichen Macht, der Sexualmoral und der Frage nach dem Priesteramt sprechen. "Synodal" bedeute das Miteinandergehen. Die Missbrauchskrise sei eine Zäsur für die Kirche in Deutschland, sagte Heße. "Wir Bischöfe kommen alleine nicht weiter. Wir werden es nur im Miteinander können." Es sei klar, dass für diesen Weg verbindliche Strukturen nötig seien. "Dieses Format gibt es zurzeit noch nicht, das muss gefunden werden."

In den katholischen Gemeinden dringen vor allem die Frauen auf mehr Rechte und Beteiligung. Ihre wachsende Ungeduld kommt im Aufruf zu einem einwöchigen Kirchenstreik zum Ausdruck. Unter dem Motto Maria 2.0 wollen die Teilnehmer ab diesem Wochenende bundesweit ihre ehrenamtlichen Aufgaben einstellen und Gottesdienste ohne Priester im Freien feiern.

"Das Gesicht unserer Gemeinden ist längst weiblich", sagte Sternberg in seinem Lagebericht zur Eröffnung der Vollversammlung. "Ohne die Frauen läuft nichts."

Das ZdK rief am Freitag auch zur Teilnahme an der Europawahl auf. In einer Gesprächsrunde vor dieser Entschließung sprach sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor der Versammlung für einen Neustart in der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik aus. Mit dem neuen EU-Parlament und einer neuen EU-Kommission müsse ein Plan dafür erarbeitet werden, der auch die Seenotrettung einschließe: "Ein christlich denkender Mensch kann nicht damit einverstanden sein, dass Christen im Mittelmeer ertrinken"