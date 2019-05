Katholische Laien beraten über kirchlichen Reformprozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) berät heute auf seiner Frühjahrsvollversammlung in Mainz über innerkirchliche Reformen. Der Zusammenschluss von Vertretern der Diözesanräte, katholischer Verbände und Laienorganisationen will den Ball aufnehmen, der dem ZdK im März von der Deutschen Bischofskonferenz zugespielt wurde: Die Bischöfe haben der Laienvertretung einen "synodalen Weg" vorgeschlagen, auf dem über Konsequenzen aus den zahlreichen Fällen von sexuellem Missbrauch in der Kirche gesprochen werden soll.

Dabei geht es um den Umgang mit Macht in der Kirche, um die Ehelosigkeit von Priestern (Zölibat), die Weiterentwicklung der Sexualmoral sowie um die Öffnung kirchlicher Ämter für Frauen. Das ZdK tritt dafür ein, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen und ihnen auch Leitungsämter zu öffnen.

Die Ungeduld katholischer Frauen kommt auch in dem Aufruf zu einem einwöchigen Kirchenstreik zum Ausdruck. Unter dem Motto Maria 2.0 wollen die Teilnehmer bundesweit ihre ehrenamtlichen Aufgaben einstellen und Gottesdienste ohne Priester im Freien feiern.

Auf der Tagesordnung der zweitägigen ZdK-Versammlung in Mainz stehen auch ein Vortrag der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zur Europawahl, der Beschluss zum Katholikentag 2024 in Erfurt und eine Entscheidung zum künftigen Sitz des ZdK-Generalsekretariats. Das Präsidium hat den Umzug von Bonn nach Berlin empfohlen. Zwei Alternativvorschläge bevorzugen eine Aufteilung der Aufgaben mit Büros in beiden Standorten.